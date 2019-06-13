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Hatay’da tutuklu ve hükümlü çocuklardan sergi

Hatay’da tutuklu ve hükümlü çocukların, yaptığı el işi ürünler sergilendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:44
Hatay’da tutuklu ve hükümlü çocuklardan sergi

Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu ve hükümlü bulunan çocukların kendi el emekleri ile yaptıkları ürünler, Antakya’da bulunan bir alış veriş merkezinde açılışı yapılarak sergilendi. Çocukların yaptığı birbirinden farklı ürünler, sergiye gelenlerin de ilgisini çekerken, resimlerin ve el işi dokuma halıların bulunduğu sergi de, ürünler satışa çıkarıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar, cezaevinde bulunan çocukların topluma kazandırma adına önemli bir çalışma olduğunu belirterek “Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, Cezaevi Müdürlüğümüzün katkıları ile içeride ki çocuklarımızı topluma kazandırmak adına böyle bir çalışmaları oldu. Tabi sevindirici bir durum çocukları suçtan uzak tutmak adına güzel bir uygulama. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Adliye ve başsavcılık olarak desteklerimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik ise çocukları sosyal hayatın içerisine adapte etmek amacın olduklarını belirterek, “Biz, yarım kalan belki de hiç gitmedikleri eğitimlerini tamamlamak, onları sosyal-kültürel faaliyetler içerisine sokarak, onları sosyal hayatın içerisine adapte etmeyi hedefledik. Bu kapsam da kurumumuzda çeşitli çalışmalarda yapıyoruz. Farklı farklı kurslar açıyoruz ve burada eğitimler alıyorlar. Bu kapsam da çocukların yapmış oldukları el emeği ürünler sergileyerek hem onların çalışma azmini güçlendirmek amacı ile bu sergiyi düzenledik” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar ve beraberindekiler serginin açılış kurdelesini kesti. Pınar ve sergiye katılan vatandaşlar, sergilenen ürünleri yakından incelediler.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:44
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