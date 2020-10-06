  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 516 sikke ele geçirildi
Aktüel

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 516 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:46:39 -
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 516 sikke ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 516 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköprü Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolunda durumundan şüphelendiği 31 EP 817 plakalı motosikleti durdurdu.

Motosiklet sürücüsünün üst aramasında poşet içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 516 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Sürücü M.E. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Yunan ve Rum'un gözü burada: Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi için yeni gelişme!
Gündem

Yunan ve Rum'un gözü burada: Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi için yeni gelişme!

"Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal i..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay