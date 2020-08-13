Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, karısı yaralandı
HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, karısı yaralandı.
İlçeye bağlı Madenli Mahallesi'nde yolda yürüyen Semir Kiremitçi ve eşi Fatma Kiremitçi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan çift, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semir Kiremitçi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fatma Kiremitçi'nin tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.