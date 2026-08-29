Hatay'da peş peşe 2 hortum oluştu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde fırtınanın etkisiyle deniz üzerinde iki hortum görüldü. Karaya ulaşmadan kaybolan hortumların ardından sağanak, Çevlik-Arsuz sahil yolunda ulaşımı aksattı.
Hatay’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları Samandağ’da dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Çevlik açıklarında deniz üzerinde oluşan iki hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şiddetli yağış nedeniyle Çevlik-Arsuz sahil yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.