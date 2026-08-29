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Dünya Trump’tan Venezuela açıklaması! Petrol rezervlerinde dev anlaşma
Dünya

Trump’tan Venezuela açıklaması! Petrol rezervlerinde dev anlaşma

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Trump’tan Venezuela açıklaması! Petrol rezervlerinde dev anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını” imzaladıklarını açıkladı. Trump, anlaşmayla Venezuela’daki 65 milyar varili aşan petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağlandığını ileri sürdü.

Donald Trump, sosyal medya hesabından Venezuela ile yürütülen petrol görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Sürecin ABD özel sektörüyle kurulan ortaklık üzerinden ilerlediğini belirten Trump, anlaşmanın ülkesinin enerji arzını önemli ölçüde artıracağını savundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını kaydetti.

ABD'nin, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını aktaran Trump, "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!" ifadesini kullandı.

Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini savundu.

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