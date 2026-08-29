  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ak Parti’li eski vekilden Arınç’a Süleymancılar tepkisi: Yine tarihin yanlış tarafındasın! Bu ahtapotla da mı bağın var? Seni öldürmek istediler sen de PKK’nın ayağına mı gittin? Bırak bu ayakları Fatih, yeme bizi şimdi! Suriyeli zehir taciri ‘yuh artık’ dedirtti! Protez bacakta 830 gram zehir Bakan Çiftçi, 56 komutana yeni rütbelerini taktı! Terörü gündemimizden çıkarmakta kararlıyız Kaynak mı kesildi ibanoğlu! Fondaş İsmail Saymaz Halk TV’den ayrıldı Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı! Kuralar çekildi! Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu Kuralar çekildi! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Küresel haydut Venezuela’dan istediğini alıyor! Petrol rezervlerini iki kat artıracak Cem Küçük soruşturması kapsamında aranıyordu: İsmail Çanak teslim oldu
Tarih 29 Ağustos 1966: Seyyid Kutub’un idam edilmesi (Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı)
Tarih

29 Ağustos 1966: Seyyid Kutub’un idam edilmesi (Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
29 Ağustos 1966: Seyyid Kutub’un idam edilmesi (Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı Seyyid Kutub’u hayırla yâd ediyoruz.

Seyyid Kutub gerek Mısır gerekse Mısır’ın da bir parçası olduğu İslam dünyası adına büyük buhranların yaşandığı bir dönemde 1906 yılında Mısır’ın Asyut kasabasında, dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Seyyid Kutub’un Hamide ve Emine adlı iki kız kardeşiyle, Muhammed adında küçük bir de erkek kardeşi vardı. Kahire’de okurken babasını kaybetmesiyle, annesinin ve kardeşlerinin bütün mesuliyetleri onun üzerine yıkılmış oluyordu. O da bu durumdan oldukça sıkılmıştı.



Bu sıkıntıdan biraz olsun kurtulmak için, annesini Kahire’ye taşınmaya razı etti ve Kahire’ye taşındılar. 1940 yılında annesinin ani vefatı Seyid Kutub’u derinden etkilemişti. Kendisini hayatta yalnız hissetmeye başladı. Bu konudaki duygularını bizzat kendisi bazı kitaplarında okuyucuya aktarmaktadır.



Bu sebeple 1949 yılında ABD’ye gitti. Bu dönem boyunca Amerikan yaşam tarzını ve toplumunu, tanık olduğu ırkçılığı eleştirdi, Amerikan medeniyetini ilkel olarak gördü ve reddetti. 1949 yılında, o yurtdışındayken, İslam’da Sosyal Adalet isimli eseri yayınlandı. Bu eserinde gerçek sosyal adaletin İslam’da olduğunu ifade etti. Ayrıca yine ABD’deki yıllarında, daha önce kaleme almış olduğu edebi makale ve eserleri eleştirdi, o dönemlerde sahip olduğu daha seküler olarak tanımlanabilecek edebiyat anlayışından ziyade edebiyatın da kaynak olarak en başta İslam’ı alması gerektiğini savundu.



Seyyid Kutub’un anlaşmalı olduğu “Dar İhya el Kitab el Arabi” kuruluşu, devleti dava ederek kazanmış ve Kutub’un kitap yazmasına izin verilmek zorunda kalınmıştır. Seyyid Kutub, eş-Şeyh Abdülfettah İsmail ve Muhammed Yusuf Havvaş’la birlikte idama mahkum edilmişti. İdam kararı 29 Ağustos 1966′da infaz edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…
Gündem

AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bülent Arınç, "Ben..
AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor
Gündem

AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor

AK Parti'nin yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik çalışmalarıyla ilgili Ankara kulislerinden dikkat çeken bilgiler ge..
İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail
Gündem

İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) yeni dönem başladı. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı ve deneyimli diplomat İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, teş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23