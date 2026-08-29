İETT otobüsü evin çatısına ramak kala durdu! İstanbul’da yine kaza

Kaza, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi.

İstinye-Dereiçi seferini gerçekleştiren İETT otobüsü, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

EVİN ÇATISINA DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kazanın ardından ortaya çıkan görüntü ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Bariyerlere çarpan İETT otobüsü, yol seviyesinin altında bulunan tek katlı evin çatısına düşmeden durdu. Otobüsün biraz daha ilerlemesi halinde kazanın çok daha ağır sonuçlanabileceği değerlendirildi.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Ekipler güvenlik önlemi alarak Çamlıbel Caddesi'ni trafiğe kapattı. Hasar gören otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için de çekici çağrıldı.

İETT'DEKİ KAZALAR TARTIŞILIYOR

İstanbul'da İETT araçlarının karıştığı kaza, arıza ve yolda kalma vakaları uzun süredir kamuoyunda eleştirilere neden oluyor. Sarıyer'deki son olay da toplu taşıma araçlarının teknik bakım süreçleri ve sürücülerin özellikle yağışlı hava, keskin viraj ve kaygan zemin gibi zorlu koşullara karşı eğitimi konularını yeniden tartışmaya açtı.

İstanbul gibi her gün milyonlarca kişinin toplu taşımayı kullandığı bir şehirde, belediye otobüslerinin bakım ve denetim süreçlerinin aksatılmaması hayati önem taşıyor.

BAKIM VE SÜRÜCÜ YETERLİLİĞİ MERCEK ALTINA ALINMALI

Kazanın ilk bilgilerinde otobüste teknik bir arıza bulunduğuna veya sürücünün yetersiz olduğuna ilişkin resmi bir tespit açıklanmadı. Ancak İETT araçlarının karıştığı olayların kamuoyuna sık sık yansıması, filonun bakım programlarının, lastik ve fren kontrollerinin, sürücü seçimi ile eğitim süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiği yönündeki eleştirileri güçlendiriyor.

Sarıyer'deki kazanın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiği belirtilirken, "Bu büyüklükteki bir toplu taşıma filosunda kötü hava şartlarına karşı gerekli tedbirler yeterince alınıyor mu?" sorusu da cevap bekliyor.

İstanbulluların canını emanet ettiği toplu taşıma sisteminde, olası ihmallerin ancak ağır bir kazanın ardından değil, daha yaşanmadan tespit edilmesi gerekiyor.