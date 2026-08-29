900 yıllık medrese gün yüzüne çıkarılıyor

Kayseri’de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında önemli bir tarihî keşif yapıldı. Cami Kebir çevresinde ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının, Danişmentliler döneminden kalan yaklaşık 900 yıllık bir medreseye ait olduğu belirlendi. 12. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen yapının gün yüzüne çıkarılması için bölgede arkeolojik kazılar başlatıldı.

Kayseri’nin tarihî merkezinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları, yüzyıllardır toprak altında kalan önemli bir yapının izlerini ortaya çıkardı. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında rastlanan duvar kalıntılarının, tarihî kayıtlarda Cami Kebir’in yanında bulunduğu bilinen medreseye ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bölgede arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

Araştırmalar, medresenin Danişment hükümdarı Melik Mehmed Gazi döneminde, Cami Kebir ile birlikte inşa edilen yapı topluluğunun bir parçası olabileceğini gösteriyor. Kazı sahası ve elde edilen bulgular yapının 12. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlendirilebileceğine işaret ederken, medresenin yalnız başına değil daha geniş bir külliye düzeni içerisinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülüyor.

Kazılarda yapının özgün zemin seviyesine de ulaşıldı. Bu seviyenin günümüzde Cami Kebir’de kullanılan zeminden yaklaşık 60 santimetre daha aşağıda olduğu tespit edildi. Alanda yer yer yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvar kalıntıları ortaya çıkarılırken, medresenin camiye bitiştiği noktaya kadar kazıların sürdürülmesi planlanıyor.

Tarihî kayıtlara göre medrese bölümünde 20. yüzyılın başlarına kadar eğitim faaliyetleri devam etti. Kazıların ilerlemesiyle Kayseri’nin şehir hafızasında izleri büyük ölçüde kaybolmuş olan bu yaklaşık dokuz asırlık eğitim yapısının mimari düzeninin ve Cami Kebir çevresindeki tarihî külliyenin bütününün daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: GZT