Kıyafetleriyle denize girdi! Yaralı leyleği boğulmaktan böyle kurtardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay İskenderun'da denize düşen yaralı leylek, belediye temizlik görevlisi Mahsun Dağ’ın müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı.
İskenderun sahilinde sabah saatlerinde yaşanan olay, belediye çalışanının duyarlılığını gözler önüne serdi. Denizde çırpınan yaralı leyleği fark eden Mahsun Dağ, üzerindeki kıyafetleri çıkarmadan suya girerek hayvanı kıyıya taşıdı ve veterinere teslim etti.
Tereddüt etmeden suya atladı
Yaşananları anlatan Mahsun Dağ, “Ben sahilde çalışıyordum. Yaralı leyleğin denize düştüğünü söylediler. Hiç düşünmeden denize girdim. Leyleği oradan alarak veterinere teslim ettim” dedi.
Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi