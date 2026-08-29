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Yaşam Kıyafetleriyle denize girdi! Yaralı leyleği boğulmaktan böyle kurtardı
Yaşam

Kıyafetleriyle denize girdi! Yaralı leyleği boğulmaktan böyle kurtardı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hatay İskenderun'da denize düşen yaralı leylek, belediye temizlik görevlisi Mahsun Dağ’ın müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı.

İskenderun sahilinde sabah saatlerinde yaşanan olay, belediye çalışanının duyarlılığını gözler önüne serdi. Denizde çırpınan yaralı leyleği fark eden Mahsun Dağ, üzerindeki kıyafetleri çıkarmadan suya girerek hayvanı kıyıya taşıdı ve veterinere teslim etti.

 

Tereddüt etmeden suya atladı

Yaşananları anlatan Mahsun Dağ, “Ben sahilde çalışıyordum. Yaralı leyleğin denize düştüğünü söylediler. Hiç düşünmeden denize girdim. Leyleği oradan alarak veterinere teslim ettim” dedi.

Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi

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