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Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti
Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

En son 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

 

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Yorumlar

EsEs

Çok üzüldük ama Türkiye de ayrıcalıklı takımdı.Hakemler üzerinde büyük baskıları vardı. Avrupa da kral çıplak dendi. Yine de skor çok üzücü.
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