Çorum FK yeni transferini açıkladı
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Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselme başarısı gösteren Arca Çorum FK, Trabzonspor'da forma giyen 23 yaşındaki Göktan Gürpüz'ü transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç forvetin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Göktan Gürpüz'e kırmızı-siyahlı forma altında başarı dilendi.