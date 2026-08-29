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Yerel İETT otobüsü kazasında gözaltı kararı
Yerel

İETT otobüsü kazasında gözaltı kararı

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İETT otobüsü kazasında gözaltı kararı

Zeytinburnu’nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 16 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazasında yeni gelişme yaşandı. Kazanın, şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan bir otomobil nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Zeytinburnu’nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 16 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazasında yeni gelişme yaşandı. Kazanın, şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan bir otomobil nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsünün, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sürücü, adliyeye sevk edildi.

 

Ne olmuştu?

Dün Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.

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