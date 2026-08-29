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Gündem ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar
Gündem

ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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ABD Güney Komutanlığı, Ekvador’un desteğiyle Doğu Pasifik’te dikkat çeken bir operasyona imza attı. Los Choneros Karteli’nin lojistik faaliyetlerinde kullandığı belirtilen yakıt ikmal teknesine çıkan ABD askerleri, teknedeki kişileri Ekvador makamlarına teslim ettikten sonra gemiyi batırdı.

ABD ordusunun uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonları sürüyor.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), "Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü" tarafından Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonun hedefinde, Los Choneros Karteli tarafından kullanıldığı belirtilen bir yakıt ikmal teknesi vardı.

Ekvador hükümetinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerleri söz konusu tekneye çıkarma yaptı.

TEKNEDEKİLER EKVADOR'A TESLİM EDİLDİ

SOUTHCOM'un açıklamasına göre teknede bulunan kişiler tahliye edilerek Ekvador makamlarına teslim edildi.

Ardından tamamen boşaltılan tekne için imha kararı verildi.

ABD Güney Komutanlığı, operasyonun devamında yaşananları şu ifadelerle açıkladı:

"Tamamen boşaltılan tekne, uyuşturucu kartellerinin lojistik zincirini kırmak amacıyla ABD güçleri tarafından batırılmıştır."

Batırılan teknenin daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı da belirtildi.

KARTELİN LOJİSTİK AĞI HEDEF ALINDI

ABD ordusu, operasyonla bölgedeki uyuşturucu kartellerinin lojistik ağında kritik öneme sahip bir unsurun devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Operasyonun, Washington yönetiminin "narko-terörizm" olarak nitelendirdiği yapılanmalara karşı yürüttüğü mücadelenin bir parçası olduğu kaydedildi.

"NARKO-TERÖRİSTLERİ YENİLGİYE UĞRATMAYA KARARLIYIZ"

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan da operasyonun kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Donovan, operasyonu "Amerika Kıtası Kartel Karşıtı Koalisyonu"nun narko-terörizmle mücadele kapasitesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Ekvador ile yürütülen ortak çalışmaya dikkat çeken Donovan, şunları söyledi:

"Ekvadorlu ortaklarımızla omuz omuza çalışan koalisyonumuz, bölge üzerinden yapılan önemli miktardaki uyuşturucu sevkiyatından sorumlu bir narko-terörizm unsuruna ağır bir darbe indirmiştir."

Donovan, bölgedeki operasyonların devam edeceği mesajını vererek, "Bölgesel ortaklarımızla birlikte, Batı Yarımküre'deki narko-teröristleri yenilgiye uğratmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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