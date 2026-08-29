Meteoroloji’den 26 ile alarm! İki kentte turuncu kod: Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 26 il için meteorolojik uyarı yayımladı.

Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

Ordu ve Samsun'da ise alarm seviyesi turuncu koda yükseltildi.

SAMSUN VE ORDU'DA YAĞIŞ ŞİDDETLENECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Orta Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yağışların metrekareye 25 ila 60 kilogram seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Asıl dikkat çeken uyarı ise Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısı için geldi. Bu bölgelerde yağışların metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Kuvvetli yağışların beraberinde ciddi riskler getirebileceğine dikkat çekildi.

Meteoroloji, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Özellikle yağışın şiddetleneceği Samsun, Ordu, Giresun, Amasya ve Tokat çevrelerinde gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR DEVAM EDECEK

İstanbul'da da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Gün içerisinde beklenen yağmurun akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin edilirken, kuvvetli rüzgârın hissedilen sıcaklığı düşürmesi bekleniyor.

Kentte sıcaklıkların 24-25 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ankara ve Bursa'da aralıklı yağış beklenirken sıcaklığın yaklaşık 25 derece olması tahmin ediliyor. İzmir'de kuvvetli rüzgârla birlikte sıcaklığın 32 derece civarına gerilemesi, Antalya'da ise termometrelerin 36 dereceyi göstermesi bekleniyor. Akseki ve Alanya çevrelerinde yağış öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Bölgedeki vatandaşların görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.