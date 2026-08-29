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Çok sık sakatlanması en büyük problem! Singo'ya yeni teklif gelir mi?

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Çok sık sakatlanması en büyük problem! Singo'ya yeni teklif gelir mi?

Galatasaray'da Leao sonrası şimdi de Singo'nun ayrılığı gündeme bomba gibi düştü.

#1
Foto - Çok sık sakatlanması en büyük problem! Singo'ya yeni teklif gelir mi?

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Newcastle United'ın, Singo için tekrar hamlede bulunabileceği konuşuluyor. Ancak böyle bir durumun yaşanması beklenmiyor.

#2
Foto - Çok sık sakatlanması en büyük problem! Singo'ya yeni teklif gelir mi?

Premier Lig temsilcisi Newcastle United, yaklaşık 1 ay önce Galatasaray'dan Singo için bazı girişimlerde bulunmuştu. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin yüksek bonservis beklentisine sıcak bakılmadı. Ayrıca Fildişi Sahilli futbolcunun en azından 1 sezon daha Cim-Bom'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.

#3
Foto - Çok sık sakatlanması en büyük problem! Singo'ya yeni teklif gelir mi?

Newcastle United, sonrasında Benfica'ya 35.9 milyon euro ödeyerek Amar Dedic'i kadrosuna kattı. Bosna-Hersekli sağ bekle 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavele yapıldı. Şu anda tekrar Singo'yla ilgili bazı iddialar mevcut... Fakat Newcastle United, Dedic'le beraber sağ bek dosyasını kapattı.

#4
Foto - Çok sık sakatlanması en büyük problem! Singo'ya yeni teklif gelir mi?

Galatasaray, Singo'yu 2025 yazında Monaco'dan almıştı. 30.77 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Fildişi Sahilli savunmacıyla 30 Haziran 2030'a kadar mukavele yapıldı. 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansları oldu. Ancak sorun şu ki; çok sık sakatlandı. Singo'yla ilgili en büyük endişe kaynağı da sakatlık durumu... Yönetimin kararı merakla bekleniyor.

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