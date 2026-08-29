Çok sık sakatlanması en büyük problem! Singo'ya yeni teklif gelir mi?

Galatasaray, Singo'yu 2025 yazında Monaco'dan almıştı. 30.77 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Fildişi Sahilli savunmacıyla 30 Haziran 2030'a kadar mukavele yapıldı. 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansları oldu. Ancak sorun şu ki; çok sık sakatlandı. Singo'yla ilgili en büyük endişe kaynağı da sakatlık durumu... Yönetimin kararı merakla bekleniyor.