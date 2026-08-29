Cim-Bom o yıldızı gözüne kestirdi! Bu sefer olacak mı? Osimhen'in yedeği artık geriye kaldı...
Galatasaray'da Leao sonrası tek gündem Osimhen'in yedeklenmesi...
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Galatasaray'da Leao sonrası tek gündem Osimhen'in yedeklenmesi...
Galatasaray, Victor Osimhen'in yedeği olarak Leipzig forması giyen Conrad Harder'ı düşünüyor. 21 yaşındaki forvette en büyük problem; zorunlu satın alma maddesinde yazacak rakam...
Galatasaray Yönetimi kesinlikle bir santrfor hamlesi gerçekleştirecek. Çünkü mevcut kadroda Osimhen dışında forvet yok... Sarı-Kırmızılılar'da en büyük adaylardan biri Conrad Harder... 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterini fazlasıyla karşılıyor.
Leipzig ile pazarlıklar devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı futbolcuyu zorunlu satın alma maddesiyle birlikte kiralamak istiyor. Şu anda sözleşmede yazacak rakamda anlaşma sağlanamadı. Ama kimse masadan kalkmadı. Leipzig genç oyuncuyu 2025'in Eylül ayında Sporting'den almıştı.
Bundesliga temsilcisi o dönemde 24 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Leipzig'in, Galatasaray'la yapılacak kiralık sözleşmesine 25 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi eklemek istediği öğrenildi. Cim-Bom ise bu kadar yüksek bir para vermeyi düşünmüyor. Eğer orta yol bulunursa, ıslak imzalar atılacak.
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