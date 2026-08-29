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Yerel Kamyoneti şarampole yuvarlanan şehit babası kurtarılamadı
Yerel

Kamyoneti şarampole yuvarlanan şehit babası kurtarılamadı

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Kamyoneti şarampole yuvarlanan şehit babası kurtarılamadı

Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonetin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 73 yaşındaki sürücü Şevket Aslan hayatını kaybetti. Aslan'ın, Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonetin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 73 yaşındaki sürücü Şevket Aslan hayatını kaybetti. Aslan'ın, Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepe Mezrası Kan Boğazı mevkiinde öğleden sonra trafik kazası meydana geldi. Şevket Aslan yönetimindeki 02 ADR 545 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

KAHTA'DA FECİ KAZA

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şevket Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

ŞEHİT BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Şevket Aslan'ın, daha önce şehit olan Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi. Olay, aileyi ve sevenlerini yasa boğdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve kesin nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın ihmal veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

(DHA)

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