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Hatay’da öğrenciler, sürücülere broşür dağıttı

Hatay’da Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bu Yolda Hep Beraberiz" kampanyası kapsamında ilçedeki ilkokullar tarafından trafik etkinliği düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
Hatay’da öğrenciler, sürücülere broşür dağıttı

Hatay’da Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bu Yolda Hep Beraberiz" kampanyası kapsamında ilçedeki ilkokullar tarafından trafik etkinliği düzenlendi. 5 Temmuz İlkokulu ile Mehmet Akif İlkokulu Kanatlı Caddesinde, Atatürk İlkokulu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında, Cumhuriyet İlkokulu da pazar alanında broşür dağıttı.


Etkinlik kapsamında yaya geçitlerinde önceliğin yayalara verilmesi, araç kullanırken emniyet kemerini bağlamaya dikkat edilmesi, araç kullanırken telefon görüşmesi yapılmaması konularına dikkat çekildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve trafik polisleri eşliğinde yaya geçtiklerinde karşıdan karşıya geçerek durdurdukları araç sürücülerine broşür dağıtımı yaptılar. Öğretmenler ve öğrenciler Kırıkhan Kaymakamlığına giderek Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu’nu ziyaret edip etkinlik hakkında bilgi verdiler. Kaymakam Karamehmetoğlu, etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
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