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Ekonomi Hatay'da kavunun kilosu tarlada 10 lira, çiftçiye göre manavda 30-40 lira
Ekonomi

Hatay'da kavunun kilosu tarlada 10 lira, çiftçiye göre manavda 30-40 lira

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Hatay'da kavunun kilosu tarlada 10 lira, çiftçiye göre manavda 30-40 lira

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavun hasadı süren çiftçi Mahmut Koçak, kilogramı tarlada 10 liradan sattıklarını, manavlarda 30-40 lirayı bulduğunu söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Bohşin Mahallesi'nde 20 dönümlük tarlasında kavun hasadı yapan çiftçi Mahmut Koçak, ürünün kilogramını tarlada 10 liradan sattıklarını, aynı kavunun manavlarda 30, hatta 40 lirayı bulduğunu söyledi. Bu yıl ilk kez kavun eken Koçak, tarlasından yaklaşık 80 ton ürün bekliyor.

Hatay'da kavunda son hasatlar yapılıyor. Aşırı yağışlar nedeniyle geciken hasat, kavurucu sıcağa rağmen sürüyor. Koçak, kış kavununda hasadın normalde eylül itibarıyla bitmiş olması gerektiğini, ancak bu yıl bütün ekimler geç kaldığı için kendilerinin de geciktiğini anlattı.

"50 derece de olsa yine çalışacağız"

Ekmek parası için zor şartlarda çalıştıklarını anlatan Koçak, normalde sabah 07.00'de işe başlayıp 14.00'te bıraktıklarını, tarla kendilerine ait olduğu için istedikleri zaman çalışabildiklerini söyledi. Üretici, "Şu anda sıcaklık yaklaşık 40 dereceye yakın ama maalesef çalışmak zorundayız. 50 derece de olsa yine çalışacağız" dedi.

Hasadın bereketli geçtiğini vurgulayan Koçak, "Bu sene hasadımız dört dörtlük, Allah'a şükür iyi gidiyor" ifadesini kullandı.

Geçen yıl tarla fiyatı yaklaşık 25 liraydı

Verimden memnun olduğunu, sıkıntının ise fiyat ve satışta olduğunu söyleyen Koçak, aradaki farkı şöyle aktardı: "Şu anda kavunun kilogramını 10 liradan satıyoruz. Biz burada 10 liradan satarken manavlarda 30, hatta 40 lirayı buluyor." Üretici, geçen yıl manav fiyatının 60-70 liraya kadar çıktığını, tarladan ise yaklaşık 25 liradan alındığını dile getirdi.

Koçak, fiyatların gerilemesini "Herkes bu sene kavun ektiği için fiyatlar da düştü" sözleriyle açıkladı.

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