Atalarının izlerini GPS’le haritaladılar! Çepni Türklerinin asırlık göç yolları

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Merve Gülşen, keyifli bir gün geçirdiğini anlatarak, "Giresun'da bu tarz etkinliklere katılmayı çok seviyoruz. Bugün çok güzeldi. Yürüyüş yolu, her şey bayağı güzeldi. Bizden önce insanların geçtiği yolları görmek bayağı güzel hissettirdi. Taşlı olması, bazı yerleri yıpranmış ve önceden bu yolların aktif olarak kullanılması derken geçmişin bir parçası gibiydik gerçekten. Bazı yerlerde yürümek zor oldu, yeniden yürüyüşlere katılmak istiyorum" dedi. Sanal medya üzerinden etkinliği görerek İstanbul’dan gelen Aysun Uyar ise "Sanal medya üzerinden duydum aslında ve geleneklerimizi yaşatacağımız bu kültürün içinde olmak istedim ve gerçekten de çok memnun kaldım. Çok keyifli bir faaliyetti benim için. Aslında güzergah o dönemlerde çok zor ama şu şartlarda çok zor bir güzergah değil. O zamanlarda insanların yüklerle yürüdüğünü düşündükçe farklı bir anlam katıyor" diye konuştu.