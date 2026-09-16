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Yerel Yoğun duman gökyüzünü kapladı! Eskişehir’de korku dolu anlar
Yerel

Yoğun duman gökyüzünü kapladı! Eskişehir’de korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
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Eskişehir Odunpazarı'nda otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın yükseldiği bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 arazözle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde akşam saatlerinde otluk alanda başlayan yangın çevrede paniğe neden oldu.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Dilbaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki otluk bir alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Toplam 3 arazöz aracı ile müdahale edilen yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

 

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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