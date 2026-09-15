Teröristbaşını Uzun Cevdet mi paketledi? Fethullah Gülen'in ölümü ile ilgili şok iddia!

FETÖ’cülerin yakından takip ettiği yayında FETÖ’cü Dönmez’in ‘Sence Fethullah Gülen’in ölümünde bir şüphe var mı? Şüpheli bir ölüm mü?’ sorusunu cevaplayan Sezgin, şu ifadeleri kullandı: “Fethullah Gülen’in tam olarak ölüm sebebi kanının kirlenmesi, yüzüne de yansıyan o kirlerin -ki bu diyalize girmekle çözülebilecek bir şeydi- bundan ötürü çoklu organ yetmezliği. Bu teknik olarak doğal bir ölüm sebebidir. Ama Fethullah Gülen gibi birisinin, videosunu izleyen doktor olmayan bir arkadaşın bile ‘bu adamın diyalize girmesi gerekmiyor mu kardeşim’ diyorsa bu bir ihmaldir. Kötü bakımdır. Bir de 7/24 yanında doktor var diyorlar. Bu yalan. Yalan. Herkes zannediyordu ki siz bakıyorsunuz. Hoca hastanede bile yanında doktor yoktu. Bu adamın 7/24 doktorunun yanında olması gerekirdi. Hiç kimse iyi baktık demesin. Doğru düzgün ilaç vermedikleri için 2014’te ölüyordu az kalsın. Zor geri geldi. Bundan ötürü kurcalamayın etmeyin diye doktorların gürültüsüyle bir makine koydular. Adamların elinde yanlışlıkla ölmesin diye makineye verdiler ilaçları, makine de Gülen’e verdi. Mevzu aslında budur. Bunlar kamuya açık kaynaklardan söylediğim şeyler. Öyle bir doktor bakımı falan yoktu. Kanı kirlendiği için böbrek yetmezliğinin çoklu organ yetmezliğine ve kalp krizine sebep olması bana göre ihmaldir.”

İLAÇLARINI CEVDET TÜRKYOLU VERİYORDU

Dönmez’in ‘İlaçlarını kim veriyordu?’ sorusunu ‘Normal şartlarda Cevdet Uzun ve ekibi veriyordu’ diye cevaplayan Sezgin yayının devamında Dönmez’in ‘Peki hiç yanlış ilaç ya da kafalarına göre ilaç verdikleri oluyor muydu’ sorusunu ise şöyle cevapladı: “Bitkisel ilaç deneyeni, ‘bana bu iyi geliyor, bunu verin verin’ diyeni… Yani Gülen, gitti gidiyor oldu bir ara. Tamamen bu sebeplerden ötürü.”

Ahmet Dönmez’in ‘Peki her doktorun Gülen’e istediği zaman ulaşabilme imkanı var mıydı yoksa istedikleri zaman ulaşamadıkları oluyor muydu?’ sorusu karşısında doktoru Kudret beyin bile Gülen’i ölüm döşeği sürecinde sadece iki kez ziyaret edebildiğini anlatan İsmail Sezgin, diğer iki doktorun da Gülen’e ne kadar ulaşabildiklerini onları ziyaret ederek sormayı istediğini söyledi.

UZUN CEVDET YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜRDÜ

Dönmez de Sezgin’in verdiği bilgilerin kendi ulaştığı bilgilerle örtüştüğünü anlatarak Gülen’in durumunun bas bas bağırmasına rağmen diyalize hiç sokulmadığını ve hastanede de yanında doktorunun olmadığını söyledi.

Yayın, FETÖ’cüler arasında büyük ilgi görürken örgütteki iç çatışmayı alevlendirdi. Kullanıcılar teröristbaşının Cevdet Türkyolu tarafından yavaş yavaş öldürüldüğünü iddia etti.