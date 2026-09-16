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Ekonomi
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Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

TÜİK'in ağustos 2026 verilerine göre, toplam 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe en çok katılan taşıt motosiklet oldu.

#1
Foto - Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

Ağustos 2026 tarihli Motorlu Kara Taşıtları istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandı. Ağustos ayında 171 bin 887 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini motosiklet, yüzde 38,4’ünü otomobil, yüzde 9,6’sını kamyonet, yüzde 1,6’sını traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 12,2, otobüste yüzde 0,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 azaldı.

#2
Foto - Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,9, minibüste yüzde 0,7 artarken otomobilde yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,0, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 34 milyon 911 bin 879 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,8’ini motosiklet, yüzde 14,3’ünü kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 3,0’ını kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında 917 bin 143 adet taşıtın devri yapıldı. Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,4’ünü otomobil, yüzde 13,7’sini kamyonet, yüzde 12,5’ini motosiklet, yüzde 3,0’ını traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

#3
Foto - Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

AĞUSTOSTA 66 BİN 48 OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,3’ü Renault, yüzde 8,5’i Volkswagen, yüzde 8,4’ü Hyundai, yüzde 7,3’ü TOGG, yüzde 7,2’si Toyota, yüzde 5,8’i Peugeot, yüzde 5,2’si Skoda, yüzde 4,6’sı Mercedes-Benz, yüzde 4,3’ü Citroen, yüzde 4,2’si Kia, yüzde 3,7’si Fiat, yüzde 3,4’ü Nissan, yüzde 3,1’i Opel, yüzde 2,8’i Volvo, yüzde 2,4’ü Dacia, yüzde 2,4’ü BMW, yüzde 2,3’ü Chery, yüzde 2,0’ı Audi, yüzde 1,5’i Honda, yüzde 1,2’si Jeep ve yüzde 7,4’ü diğer markalardan oluştu.

#4
Foto - Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 1 MİLYON 342 BİN 134 TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 41 bin 641 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 300 bin 493 adet artış gerçekleşti.

#5
Foto - Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERDE BENZİNLİ MODELLER ÖNE ÇIKTI Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 adet otomobilin yüzde 40,8’i benzin, yüzde 32,1’i hibrit, yüzde 18,1’i elektrikli, yüzde 7,8’i dizel ve yüzde 1,2’si LPG yakıtlı oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 adet otomobilin ise yüzde 32,0’ı dizel, yüzde 31,0’ı benzin, yüzde 29,2’si LPG, yüzde 5,0’ı hibrit ve yüzde 2,6’sı elektrikli olarak kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

#6
Foto - Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 adet otomobilin yüzde 31,5’i 1300 ve altı, yüzde 16,7’si 1401-1500, yüzde 14,3’ü 1501-1600, yüzde 10,6’sı 1301-1400, yüzde 7,9’u 1601-2000, yüzde 1,0’ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

#7
Foto - Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

8 AYDA KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERDE GRİ RENK İLK SIRADA Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 adet otomobilin yüzde 41,5’i gri, yüzde 25,5’i beyaz, yüzde 12,0’ı siyah, yüzde 9,9’u mavi, yüzde 5,7’si yeşil, yüzde 3,2’si kırmızı, yüzde 1,3’ü kahverengi, yüzde 0,3’ü turuncu, yüzde 0,3’ü sarı ve yüzde 0,1’i diğer renkli oldu.

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