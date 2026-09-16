Trafiğe en çok kaydolan taşıt belli oldu! Yüzde 47,5'e ulaştı!

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,9, minibüste yüzde 0,7 artarken otomobilde yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,0, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 34 milyon 911 bin 879 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,8’ini motosiklet, yüzde 14,3’ünü kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 3,0’ını kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında 917 bin 143 adet taşıtın devri yapıldı. Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,4’ünü otomobil, yüzde 13,7’sini kamyonet, yüzde 12,5’ini motosiklet, yüzde 3,0’ını traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.