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Dünya Yolcu uçağında korku dolu anlar! Kalkıştan kısa süre sonra kabin tavanı çöktü
Dünya

Yolcu uçağında korku dolu anlar! Kalkıştan kısa süre sonra kabin tavanı çöktü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran’da Meşhed’den Kirmanşah’a giden yolcu uçağında kalkışın ardından lastik patlaması ve motor arızası yaşandı. Şiddetli sarsıntı sırasında kabin tavanının bir bölümü çökerken, bagajlar yolcuların üzerine düştü...

İran’da bir yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra büyük panik yaşandı. Meşhed’den Kirmanşah kentine sefer yapan Sepehran Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi. Kısa süre sonra şiddetli sarsıntı başlayan uçağın kabin bölümünde tavan çöktü. Çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü. Yolcular, korku ve panikle çığlık atmaya başladı.

 

Olayın ardından uçak, Meşhed Havalimanı’na dönerek acil iniş yaptı. Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

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