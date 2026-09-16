  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı! Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak! Thomas Reis’e coşkulu karşılama! Trabzonspor’un yeni hocası şehre geldi Domuzcu Canan’a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istendi Ortak polis modeli! İtalya-Slovenya sınırında Schengen için yeni formül İran’dan son dakika açıklaması: Yüzlerce ABD üssü, onlarca ABD uçağı yok edildi! Aşiretler’den LGBT açıklaması: Lut kavminden kalan bu musibete karşı hükümeti canı gönülden destekliyoruz Almanya-Irak görüşmesinde Hürmüz krizi masada! Merz’den İran’a sert çağrı Siyonist Amerika uzayda da rahat durmuyor! ABD ordusu yörüngeye konuşlandırdığı ölümcül silahları ilk kez açıkça duyurdu! Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Sağlık Kara kıtada küresel ihmalkarlık ve salgın kabusu! Nijerya’da difteri salgını 44 can aldı!
Sağlık

Kara kıtada küresel ihmalkarlık ve salgın kabusu! Nijerya’da difteri salgını 44 can aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kara kıtada küresel ihmalkarlık ve salgın kabusu! Nijerya’da difteri salgını 44 can aldı!

Afrika’nın mazlum coğrafyalarından Nijerya’da patlak veren difteri salgını can almaya devam ediyor. Zamfara eyaletinde ortaya çıkan vakalarda çoğunluğu savunmasız çocukların oluşturduğu 44 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Eyaleti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Direktörü Yusuf Haske, basına yaptığı açıklamada, bu yıl eyalette 367 şüpheli difteri vakasının tespit edildiğini belirtti.

Haske, hastalardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde difteriye neden olan bakterinin doğrulandığı bilgisini paylaşarak, 323 hastanın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Salgın nedeniyle 44 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Haske, hastalığın yayılmasında toplum içi aktif bulaşın etkili olduğunu söyledi.

Haske, difteri vakalarından en fazla 6-10 yaş grubundaki çocukların etkilendiğine dikkati çekerek, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla okulların açılışının 2 hafta ertelendiğini kaydetti.

 

10 BİNDEN FAZLA DİFTERİ VAKASI

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kaydedilirken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri, etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla salgında ikinci dalganın yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.

Nijerya'da sağlık alanında en önemli sorunlar arasında Lassa ateşi, kolera ve difteri gibi bulaşıcı hastalıklar öne çıkıyor.

Tarihi hastalık geri dönüyor: ABD’de cüzzam vakaları artıyor!
Tarihi hastalık geri dönüyor: ABD’de cüzzam vakaları artıyor!

Sağlık

Tarihi hastalık geri dönüyor: ABD’de cüzzam vakaları artıyor!

HÜDA PAR'a kadın düşmanı diyenler kadınları dayak manyağı yapıyor! Sekülerlik ruhi bir hastalıktır
HÜDA PAR'a kadın düşmanı diyenler kadınları dayak manyağı yapıyor! Sekülerlik ruhi bir hastalıktır

Siyaset

HÜDA PAR'a kadın düşmanı diyenler kadınları dayak manyağı yapıyor! Sekülerlik ruhi bir hastalıktır

Kronik hastalıklarla mücadele tam gaz 31 bin aile hekimi erken tanı için sahada
Kronik hastalıklarla mücadele tam gaz 31 bin aile hekimi erken tanı için sahada

Sağlık

Kronik hastalıklarla mücadele tam gaz 31 bin aile hekimi erken tanı için sahada

Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi
Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi

Gündem

Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23