700 kilo altın bulup zengin olmuştu! Madencinin şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

İKİ UÇAKTAN AHŞAP KULÜBEYE Elde ettiği akıl almaz kazancın ardından lüks bir hayata adım atan madenci, parasının bir bölümünü bankaya yatırırken, şahsi kullanımı için iki adet uçak satın aldı. Geri kalan servetini ise madencilik faaliyetlerini büyütebilmek adına yeni ekipmanlara ve farklı sektörlerdeki yatırımlara ayırdı. Ancak Osório'nun şansı yaver gitmedi. Parasını emanet ettiği bankanın iflas etmesiyle büyük bir yıkım yaşayan adamın diğer ticari hamleleri de peş peşe başarısızlıkla sonuçlandı. Yıllarca topraktan tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı altınlarla oluşturduğu servet, zaman içerisinde eriyip gitti.