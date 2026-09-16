700 kilo altın bulup zengin olmuştu! Madencinin şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!
Brezilya'da 700 kilo altın bulduktan sonra zengin olan yaşlı adam, bankasının batmasıyla iflas ederek küçük bir kulübede yaşam mücadelesi veriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brezilya'da 700 kilo altın bulduktan sonra zengin olan yaşlı adam, bankasının batmasıyla iflas ederek küçük bir kulübede yaşam mücadelesi veriyor.
Brezilya'nın Para eyaletindeki Serra Pelada madeninde yıllar önce yaşanan altına hücum döneminde inanılmaz bir servet yakalayan Chico Osório'nun dramatik çöküşü, duyanları şaşkına çeviriyor. Binlerce kişinin zengin olma hayaliyle akın ettiği bölgede yıllarca ağır şartlar altında çalışan Osório, topraktan çıkardığı kilolarca altınla bir dönemin en zengin isimlerinden biri haline gelmişti.
"YAKLAŞIK 700 KİLOGRAM ALTIN ÇIKARDIM" Serra Pelada'da on binlerce kişinin ağır makineler kullanmadan, dik yamaçlara kurulan ahşap merdivenlerde çuvallar taşıdığı dönemde Osório da ter döktü. Kendi çabalarıyla ulaştığı devasa servetin boyutlarına dikkat çeken eski madenci, o günleri şu sözlerle özetledi:
"Serra Pelada'daki çalışmalarım boyunca toprağı kazarak çıkardığım altının toplamı yaklaşık 700 kilograma ulaştı. Bu, hayatımı tamamen değiştiren bir dönüm noktasıydı."
İKİ UÇAKTAN AHŞAP KULÜBEYE Elde ettiği akıl almaz kazancın ardından lüks bir hayata adım atan madenci, parasının bir bölümünü bankaya yatırırken, şahsi kullanımı için iki adet uçak satın aldı. Geri kalan servetini ise madencilik faaliyetlerini büyütebilmek adına yeni ekipmanlara ve farklı sektörlerdeki yatırımlara ayırdı. Ancak Osório'nun şansı yaver gitmedi. Parasını emanet ettiği bankanın iflas etmesiyle büyük bir yıkım yaşayan adamın diğer ticari hamleleri de peş peşe başarısızlıkla sonuçlandı. Yıllarca topraktan tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı altınlarla oluşturduğu servet, zaman içerisinde eriyip gitti.
ESKİ HAREKETLİ GÜNLERİ BEKLİYOR 28 Aralık 1952 doğumlu olan 73 yaşındaki Chico Osório, bugün yüzlerce kilo altın çıkardığı günlerin çok uzağında, Curionopolis'te derme çatma ahşap bir kulübede kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Devasa servetinden geriye sadece bölgede bulunan atıl bir kuyu ve paslanmış eski madencilik ekipmanları kaldı. Yaşadığı ağır maddi kayıplara rağmen umudunu yitirmeyen yaşlı adam, kendisine bir dönem servet kazandıran Serra Pelada'dan kopamayarak bölgedeki madencilik faaliyetlerinin bir gün yeniden başlamasını bekliyor.
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