  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hatay’da çilek hasadı başladı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce devlet desteğiyle 20 dekar alanda yetiştirilmeye başlanan, bugün ekim alanı 2 bin 500 dekar alana ulaşan çilekte hasada başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 09:34:06 -
Hatay’da çilek hasadı başladı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce devlet desteğiyle 20 dekar alanda yetiştirilmeye başlanan, bugün ekim alanı 2 bin 500 dekar alana ulaşan çilekte hasada başlandı.


Yayladağı ilçesinde 10 yıldır çilek üreticiliği yapan Ahmet Karataş yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda kaymakamlık tarafından yapılan çilek projesinin başarı sağladığını, geçen sene yaklaşık bin dönümlük alanda çilek ekimi yapılarak 500 ton ürünün Rusya’ya ihraç edildiğini söyledi. Karataş, "İlçemizde geçtiğimiz yıl bin dekarlık alanda üretimi yapılan çilek, bu yıl 2 bin 500 dekara kadar çıktı. Bu yıl ise 7 bin ton ürün elde etmeyi bekliyoruz" dedi.


Rusya ve Romanya’ya ihracatın başladığını dile getiren Karataş, "Yayladağı çileğinin özelliği raf ömrünün uzun olması ve aromasının yüksek olması. O yüzden de iç ve dış piyasada talep görmektedir’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı