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Aktüel

Hatay’da çiftlik yangını

Yeniakit Publisher
2020-07-05 20:39:12 -
Hatay’da çiftlik yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında zeytinlik ve sazlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çiftlik yanındaki sazlık alana da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 1 helikopter, 3 itfaiye aracı, 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, çiftlikteki zeytinlik ağaçları ile sazlık alan zarar gördü.



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