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Gündem Hatay'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
Gündem

Hatay'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var

Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:48:00 -
Hatay'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var

Antakya- Reyhanlı yolunda 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan yaralı çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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