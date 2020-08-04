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Aktüel

Hatay'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:00:13 -
Hatay'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü S.S'yi yakaladı.

S.S, işlemlerinin ardından Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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