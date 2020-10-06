Hatay'da 20 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, yapılan aramada 20 bin 500 uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler C.D, Y.Ü. ve A.Ü. emniyete götürüldü.