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Dünya Hatay'a 80 km uzaklıkta! Rusya'dan Suriye'de hava saldırısı: 2 ölü
Dünya

Hatay'a 80 km uzaklıkta! Rusya'dan Suriye'de hava saldırısı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2023-06-25 07:47:00 -
Hatay'a 80 km uzaklıkta! Rusya'dan Suriye'de hava saldırısı: 2 ölü

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti.

Sivillerin kardeş olduğu açıklanırken Rus uçaklarının ayrıca aynı bölgede yer alan Bikfla köyündeki dağlar üzerinden hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

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