Hatay'a 80 km uzaklıkta! Rusya'dan Suriye'de hava saldırısı: 2 ölü
Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi.
Suriye Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti.
Sivillerin kardeş olduğu açıklanırken Rus uçaklarının ayrıca aynı bölgede yer alan Bikfla köyündeki dağlar üzerinden hava saldırıları düzenlediği belirtildi.