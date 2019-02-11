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Hatay yerel seçim anketi 2019 Hatay yerel seçim sonuçları

Adana 31 mart yerel seçim anket sonuçları. Adana’da yerel seçim anketleri son dakika oranları merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sonuçları en çok merak edilen büyükşehir belediyeleri arasında Adana yerel seçim sonuçları yer almakta. CHP'nin kalesi olarak bilinen Adana'da Cumhur İttifakının (MHP) adayı Hüseyin Sözlü ile CHP'nin adayı Zeydan Karalar yarışıyor. Peki Adana yerel seçim anketi 2019. 31 Mart yerel seçim Adana'da kim önde?

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:30
Hatay yerel seçim anketi 2019 Hatay yerel seçim sonuçları

Hatay 31 mart yerel seçim anket sonuçları. Hatay'da yerel seçim anketleri son dakika oranları merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sonuçları en çok merak edilen büyükşehir belediyeleri arasında Hatay yerel seçim sonuçları yer almakta. Hatay'da AK Parti ve MHP (Cumhur İttifakı) adayı İbrahim Güler ile CHP ve İYİ Parti'nin adayı Lütfü Savaş yarışıyor. Peki Hatay yerel seçim anketi 2019. 31 Mart yerel seçim Hatay'da kim önde?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ARGETUS Araştırma ile Optimar Araştırma şirketleri, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Son dakika Hatay yerel seçim 2019 anket sonuçları haberi. ARGETUS Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin gerçekleştirdiği anket sonuçlarını son dakika olarak kamuoyuna paylaştı. ARGETUS Araştırma Şirketi,14-28 Ocak 2019 tarihlerinde, 26 ilde 3 bin 264 kişiyle yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar gözlerden kaçmadı. 

Hatay yerel seçim anket sonuçları 2019

Hataylılar Cumhur İttifakı’ndan yana tercihte bulunacaklarını açıkladı. Hatayın yüzde 53,8’i AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Güler’i tercih ederken, yüzde 43,5’i de CHP ve İYİ Parti adayı Lütfü Savaş’ı tercih edeceğini belirtti.

2019 yerel seçim partilerin aldıkları oy oranları

Optimar yerel seçim anket sonuçlarına göre ise 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin alabilecekleri oy oranlarını açıkladı. Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "31 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

ORC yerel seçim anket sonuçları

Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. İşte 24 Haziran genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC yerel seçim 2019 anket sonuçları 

 


Hatay 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 35.72

CHP % 30.96

MHP % 14.64

HDP % 10.83

İYİ Parti % 6.60

SP %  0.92

Denizli yerel seçim anketi 2019 Denizli yerel seçim sonuçları

Eskişehir yerel seçim anket sonuçları 2019 Eskişehir yerel seçim sonuçları

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:30
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Isparta
  6. Eskişehir
  7. Denizli
  8. Çankırı
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  10. Balıkesir
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