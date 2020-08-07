Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

SOSYAL VE SPORTİF BİR ÜNİVERSİTE

Üniversitemizde sosyal yaşam önemli ölçüde öğrenci kulüpleri üzerinden sürdürülmektedir. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren etkin durumda 36 öğrenci kulübü kampüs yaşantısını zenginleştirmektedir. Üniversitemizde mimari özellikleri ve teknik alt yapısı ile ulusal ve uluslararası kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilmiş konferans salonu bulunmaktadır. Üniversitemiz Tayfur Sökmen Kampüsünde kapalı spor solunu, kondisyon - güç geliştirme salonu, aerobik - step ve jimnastik fitness salonu bulunmaktadır. Ayrıca futbol ve atletizm pisti, basketbol, voleybol sahası, tenis kortu ve olimpik yüzme havuzuna sahiptir.

7/24 KÜTÜPHANE HİZMETİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 40.079 basılı kitap, 198.431 elektronik kitap, abonelik veya bağış yoluyla kütüphaneye ulaşan 550 adet dergi, 1450 adet tez bulunmaktadır. 2017 yılında 25 veri tabanında 53.791 elektronik dergiye tam metin erişim sağlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca kurulan internet salonunda 36 adet bilgisayarla internet erişimi hizmeti verilmektedir. Üniversitemizde öğrencilerimiz ve personelimizin kullanımı için kablosuz internet bağlantısı mevcuttur.

BARINMA İMKANI

Barınma konusunda sorunu bulunmayan kampüsümüzde ve çevresinde Yurtkur’a bağlı faaliyet gösteren 2376, 1050 ve 312 kişi kapasiteli 3 adet kız öğrenci yurdu, 782, 554 ve 245 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Yayladağı ilçesinde de Yurtkur’a bağlı 111 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bunun dışında özel teşebbüs sonucu oluşturulan öğrenci apartları sayesinde öğrencilerimiz barınma ihtiyaçlarını giderme imkânı bulmaktadır.

UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Üniversitemiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Dil, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini Uzaktan Eğitim yoluyla vermeye başlamıştır. Ayrıcı 2019-2020 bahar dönemi ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmiştir. Yapılan ikili antlaşmalar neticesinde öğrencilerimizi Erasmus Programı, Farabi ve Mevlana değişim programlarıyla yurtdışına gönderdiğimiz gibi farklı coğrafyalardan gelen öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır