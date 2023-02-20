Hatay merkezli depremler sonrası kritik uyarı! Volkan Demirel'den o açıklama paylaşımı
Hatay merkez üssü olan ve 6.4 şiddetindeki deprem ile bir kez daha sallandı. Sahada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Flaş açıklaması...
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugün yaşanan deprem sonrası, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" paylaşımında bulundu.
Hatay'da Defne merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8'lik şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Deprem anında Hatay'da olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu ifade etti. Demirel açıklamasında, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" sözlerine yer verdi.
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