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''Hatay için elimizi taşın altına koyuyoruz''

Kritik 31 Mart Yerel Seçimlerine çok az bir zaman kala Cumhur İttifakı 'nı oluşturan AK Parti ve MHP bileşenleri Hatay'da adeta tek teşkilat gibi gece gündüz demeden çalışaraktarih yazıyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:42
''Hatay için elimizi taşın altına koyuyoruz''

Cumhur  İttifakı'nın daha fazla oy, makam ve belediye başkanlığı  için kurulmadığını, devletin  ve milletin bekasının tehlikede olduğu  her dönem  ittifakın görüldüğünü belirten Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Başkan adayı  İbrahim Güler,  vatan ve millet sevdalısı Cumhurbaşkanı  Erdoğan  ve Devlet  Bahçeli'nin  selamlarını  her çaldıkları kapıya ilettiklerini  belirtti.

AK PARTİ VE MHP HATAY'DA TEK YUMRUK TEK YÜREK!

'Biz  AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile kritik 24 Haziran Seçimleri'nde de ittifaktık' diyerek sözlerini sürdüren  Güler;  "Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Büyük Türkiye'nin önünü açacak sistemin ilk başkanı seçilmesi  için çalıştık. Ve şükürler olsun ki bu aziz millet o gün iç ve dış tüm oyunlara rağmen başkanını seçti. Şimdi biz artık o seçimin sağlaması olan Yerel Seçimlere  doğru giderken MHP ile tek yumruk, tek teşkilat gibi gece gündüz demeden dur durak dinlenmeden çalışıyoruz. Ülkücü teşkilatlarımızla  tüm programları birlikte planlayarak, beraberce el ele, omuz omuza, vererek 31 Mart’a doğru gidiyoruz. Hatay bu bakımdan adeta Cumhur İttifakı'nın ete kemiğe büründüğü il. Ve Allah nasip ederse Cumhur ittifakı sancağını 31 Mart gecesi  büyükşehir  ve Hatay’ın  burçlarına asacağız." açıklamasında bulundu.

HATAY'I YOĞUN BAKIMDAN CUMHUR İTTİFAKI ÇIKARACAK

Belediyecilik anlamında yoğun bakımda olan bir şehir ile karşı karşıya olduklarını belirten Güler; "Mevcut  CHP'li  Büyükşehir belediye başkanı  ışıkların şehri  Hatay için 5 yılda 9 milyar bütçeye rağmen hiçbir şey yapmadı.  Bizim ise şehrin bütününü ve ihtiyaçlarını düşünerek hazırladığımız projelerimiz hazır. Hatay Cumhur İttifakı kadroları ile şaha kalkacak. Biz Cumhur İttifakı olarak elimizi taşın altına koyacağız, Hatay’ı yeniden ayağa kaldıracağız.

Tüm  başarısızlığına rağmen 31 Mart'ta  CHP-İYİ Parti- HDP'nin adayı olarak yeniden  aday  olan Lütfü  Savaş,  bir ilçede Ülkücü, bir ilçede sosyal demokrat başka bir ilçede AK Partili oluyor.  Medeniyetlerin beşiği olmuş bu kentte bize sorsalar yolumuz belli, davamız belli, yolculuğumuz belli dava arkadaşlarımız belli. Bu millet hangi partinin adayı olduğunu söylemeye bile yüzü olmayanları çok iyi biliyor. Bu ferasetli  millet askerine devletine kurşun sıkanlarla gizli kapaklı ittifak yapanlara en güzel dersi  sandıkta  verecektir." dedi.

31 MART BEKA MESELESİ DEĞİL DİYENLERE CEVAP

31 Mart Yerel seçimlerinin  sıradan bir yerel seçim olmadığını bunu Zillet İttifakı'nın bileşenlerinin söylemleriyle  de ortaya çıktığını belirten İbrahim Güler; "Cumhur  İttifakı'na karşı kimlerin olduğu açıkça ortada.  ABD'den,  İsrail'den, FETÖ'den  yükselen sesleri duyuyoruz . Yeni  Zelanda'da camilere saldırıp 50 kardeşimizi şehit eden  teröristin yazdıklarının hedefinde  Türkiye vardı, Recep Tayyip Erdoğan vardı. Bu millet asla ve asla Türkiye'ye karşı kurulan tuzaklara boyun eğmeyecek, oyunlara gelmeyecek." açıklamasında bulundu.

Cumhur İttifakı kapsamında  3 ilçeye MHP’den, 12 ilçeye de AK Parti’den aday gösterildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:42
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