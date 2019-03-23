''Hatay için elimizi taşın altına koyuyoruz''

Cumhur İttifakı'nın daha fazla oy, makam ve belediye başkanlığı için kurulmadığını, devletin ve milletin bekasının tehlikede olduğu her dönem ittifakın görüldüğünü belirten Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Başkan adayı İbrahim Güler, vatan ve millet sevdalısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin selamlarını her çaldıkları kapıya ilettiklerini belirtti.

AK PARTİ VE MHP HATAY'DA TEK YUMRUK TEK YÜREK!

'Biz AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile kritik 24 Haziran Seçimleri'nde de ittifaktık' diyerek sözlerini sürdüren Güler; "Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Büyük Türkiye'nin önünü açacak sistemin ilk başkanı seçilmesi için çalıştık. Ve şükürler olsun ki bu aziz millet o gün iç ve dış tüm oyunlara rağmen başkanını seçti. Şimdi biz artık o seçimin sağlaması olan Yerel Seçimlere doğru giderken MHP ile tek yumruk, tek teşkilat gibi gece gündüz demeden dur durak dinlenmeden çalışıyoruz. Ülkücü teşkilatlarımızla tüm programları birlikte planlayarak, beraberce el ele, omuz omuza, vererek 31 Mart’a doğru gidiyoruz. Hatay bu bakımdan adeta Cumhur İttifakı'nın ete kemiğe büründüğü il. Ve Allah nasip ederse Cumhur ittifakı sancağını 31 Mart gecesi büyükşehir ve Hatay’ın burçlarına asacağız." açıklamasında bulundu.

HATAY'I YOĞUN BAKIMDAN CUMHUR İTTİFAKI ÇIKARACAK

Belediyecilik anlamında yoğun bakımda olan bir şehir ile karşı karşıya olduklarını belirten Güler; "Mevcut CHP'li Büyükşehir belediye başkanı ışıkların şehri Hatay için 5 yılda 9 milyar bütçeye rağmen hiçbir şey yapmadı. Bizim ise şehrin bütününü ve ihtiyaçlarını düşünerek hazırladığımız projelerimiz hazır. Hatay Cumhur İttifakı kadroları ile şaha kalkacak. Biz Cumhur İttifakı olarak elimizi taşın altına koyacağız, Hatay’ı yeniden ayağa kaldıracağız.

Tüm başarısızlığına rağmen 31 Mart'ta CHP-İYİ Parti- HDP'nin adayı olarak yeniden aday olan Lütfü Savaş, bir ilçede Ülkücü, bir ilçede sosyal demokrat başka bir ilçede AK Partili oluyor. Medeniyetlerin beşiği olmuş bu kentte bize sorsalar yolumuz belli, davamız belli, yolculuğumuz belli dava arkadaşlarımız belli. Bu millet hangi partinin adayı olduğunu söylemeye bile yüzü olmayanları çok iyi biliyor. Bu ferasetli millet askerine devletine kurşun sıkanlarla gizli kapaklı ittifak yapanlara en güzel dersi sandıkta verecektir." dedi.

31 MART BEKA MESELESİ DEĞİL DİYENLERE CEVAP

31 Mart Yerel seçimlerinin sıradan bir yerel seçim olmadığını bunu Zillet İttifakı'nın bileşenlerinin söylemleriyle de ortaya çıktığını belirten İbrahim Güler; "Cumhur İttifakı'na karşı kimlerin olduğu açıkça ortada. ABD'den, İsrail'den, FETÖ'den yükselen sesleri duyuyoruz . Yeni Zelanda'da camilere saldırıp 50 kardeşimizi şehit eden teröristin yazdıklarının hedefinde Türkiye vardı, Recep Tayyip Erdoğan vardı. Bu millet asla ve asla Türkiye'ye karşı kurulan tuzaklara boyun eğmeyecek, oyunlara gelmeyecek." açıklamasında bulundu.

Cumhur İttifakı kapsamında 3 ilçeye MHP’den, 12 ilçeye de AK Parti’den aday gösterildi.