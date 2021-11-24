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Aktüel Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği bırakıp kaçarken yakalandı
Aktüel

Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği bırakıp kaçarken yakalandı

Zonguldak'ta hastane tuvaletinde doğum yapan kadın, bebeği bırakıp kaçmaya çalışırken sağlık görevlilerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:39:00 -
Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği bırakıp kaçarken yakalandı

Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine dün karın ağrısı şikayetiyle başvuran 20 yaşındaki S.K, bir süre sonra hastanenin tuvaletinde doğum yaptı.

Bebeği bırakıp tuvaletten çıkan S.K, bebeğin ağlaması üzerine durum fark edilince, hastaneden ayrılmaya çalıştığı sırada sağlık görevlilerince yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

S.K'nin, kuzeniyle rızası dahilinde yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığı, durumu ailesinden gizlediği öğrenildi.

 

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