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Yerel Hastane kantininde silahlı soygun! Mahalle bekçileri yakaladı
Yerel

Hastane kantininde silahlı soygun! Mahalle bekçileri yakaladı

Gaziantep'te bir hastanenin kantini maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, olay yerine gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 10:21:00 -
Hastane kantininde silahlı soygun! Mahalle bekçileri yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te bulunan bir hastanenin kantini 2 maskeli şahıs tarafından soyuldu. Hastanenin penceresinden atlayarak kantine gelen maskeli kişilerden birinin elinde bıçak, diğerinin elinde ise silah bulunurken, maskeli hırsızlar önce kantin işletmecisi ve kantin çalışanını depoya götürerek etkisiz hale getirdi. Elinde silah bulunan maskeli hırsız, depoda tehdit ettiği kantin işletmecisi ve çalışanı etkisiz hale getirilirken, elinde bıçak bulunan arkadaşı ise yerden aldığı çantaya kasada bulunan paraları doldurdu.

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayın ardından kantinden çıkan şahıslar, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen bekçilerle karşılaştı. Hırsızlar, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların maskeleri çıkarıldıktan sonra kimlikleri belirlendi. Haklarında yasal işlem başlatılan maskeli soyguncuların T.B.Y. ile B.Y. olduğunu tespit eden ekipler, soygunda kullanılan tabancanın ise kurusıkı olduğunu belirledi. Tabanca, bıçak ve kasadan çalınan paraya el koyan ekipler, gözaltındaki şahısları ise yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından "silahla yağma" suçundan adli makamlara götürdü.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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