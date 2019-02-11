Hastalık yayılmaya başladı! Zombi geyikler ABD'de geyikleri zombilere dönüştüren ölümcül bir hastalık ortaya çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hastalığın ABD’nin yirmi dört, Kanada’da ise iki eyalette görüldüğü belirtti.‘Kronik zayıflatıcı hastalık' olarak tanımlanan hastalığın beyni ve omuriliği etkilediği ve hayvanları saldırganlaştırdığı belirtildi. Enfeksiyonun kapılmasından sonra ilk semptomların ortaya çıkmasının birkaç yıl sürebileceği kaydedildi. Görgü tanıkları, hastalığa yakalanan hayvanların zombi gibi göründüğünü söyledi. Hastalığın 40 yıl önce vahşi doğada ortaya çıktığı belirtildi.

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