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Yerel

Hasta nakli sırasında ölümlü kaza

Elazığ'da hasta nakli yapan ambulans TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 06:28:00 - 2020-05-09 06:31:03
Hasta nakli sırasında ölümlü kaza

Alınan bilgiye göre, Muş'tan Elazığ'a hasta getiren sürücüsünün adı belirlenemeyen 49 AJ 120 plakalı ambulans, Cahit Dalokay Caddesi'nde Oktay Aktaş'ın kullandığı 16 DU 512 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada onkoloji hastası olduğu öğrenilen Hanım Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü, bir sağlık görevlisi ile hasta refakatçisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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