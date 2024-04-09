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Aktüel Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı! 5 yaralı
Aktüel

Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı! 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 23:54:00 - 2024-04-10 00:00:39

İstanbul Silivri’de hasta almaya giden ambulans yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Abelia kavşağından dönen ambulans bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak yol kenarındaki ağacı devirip yan yattı.

5 kişi yaralandı!

Yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre araç trafiğine kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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