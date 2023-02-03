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Yerel Hassa’da trafik kazası: 2 yaralı
Yerel

Hassa’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 07:45:00 -
Hassa’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sonucu 2 kişi yaralandı.

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ekrem Atalay’ın kullandığı 31 U 8283 plakalı motosiklet, Halil İbrahim Yıldırım yönetimindeki 27 AOP 206 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ekrem Atalay ve motosiklette bulunan Mustafa Şen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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