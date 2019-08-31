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Haşim Haşimi kimdir? Haşim Haşimi Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında Haşim Haşimi de var. Haşim Haşimi, Refah Partisi (RP) adayı olarak Cizre Belediye Başkanlığı, 1995'te RP Diyarbakır Milletvekili, 1999 Fazilet Partisinden Diyarbakır Milletvekili seçildi. Peki Haşim Haşimi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haşim Haşimi hangi görevlerde bulundu? İşte Haşim Haşimi biyografisi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:38
Haşim Haşimi kimdir? Haşim Haşimi Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

Eksi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında Haşim Haşimi de var. Haşim Haşimi, Refah Partisi (RP) adayı olarak Cizre Belediye Başkanlığı, 1995'te RP Diyarbakır Milletvekili, 1999 Fazilet Partisinden Diyarbakır Milletvekili seçildi. Peki Haşim Haşimi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haşim Haşimi hangi görevlerde bulundu? İşte Haşim Haşimi biyografisi.

Veysi Dündar'ın iddiasına göre Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide görev alacak isimler şunlar: Mehmet TekelioğluMehmet ŞimşekErol CebeciErtuğrul GünayCandan KarlıtekinFaruk BayrakMustafa BaşHaşim KılıçOsman CanNesrin NasUfuk UrasAltan TanHaşim HaşimiSabahattin CevheriCevher Cevheri.

Haşim Haşimi kimdir?

1956 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. Lise mezunudur. Çiftçilik, Petrol Tesisleri İşletmeciliği yaptı. Haşimi, 1989-94 dönemi Refah Partisi (RP) adayı olarak Cizre Belediye Başkanlığı, 1995'te RP Diyarbakır Milletvekili, 1999 Fazilet Partisinden Diyarbakır Milletvekili seçildi.  Toplum Sorunlarını Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulunan Haşimi, Almanca biliyor. Haşimi, evli 6 çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:38
  1. Şırnak
  2. Diyarbakır
  3. Haşim Haşimi kimdir?
  4. Haşim Haşimi Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

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