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Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?

Dokusu ve kokusuyla mest edecek enfes bir geleneksel tarif: Haşhaşlı çörek. Peki ama çörek nasıl yapılır? Gerçek Amasya çöreğinin hamurunun malzemeleri nelerdir? İşte detaylar..

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?

Dokusu ve kokusuyla mest edecek enfes bir geleneksel tarif: Haşhaşlı çörek. Peki ama çörek nasıl yapılır? Gerçek Amasya çöreğinin hamurunun malzemeleri nelerdir? İşte detaylar..

Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz harika bir lezzet olan haşhaşlı çörek, herkes tarafından bilinmiyor. Genelde karadeniz yöresinde düğün ve misafir sofralarını süsleyen bu lezzet, oldukça özel kabul edilir.

Biraz uğraş gerektiren fakat lezzetiyle gönüllere taht kurduğu için uğraşılmaya değen bir hamur işi tarifi 

Malzemeler

  • 1 kg un
  • 1 paket yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 2 yumurta (beyazları hamurun içine, sarısı üzerine)
  • aldığı kadar su

İçi İçin

  • 300 gr haşhaş
  • 1 su bardağı sıvıyağ

Yapılışı

Unu genişçe bir leğene alarak ortasına tuz haricindeki mazmeleri ekleyin. Suyu 1'er bardak olmak üzere yavaş yavaş ekleyin. Un Homojen şekilde suyla karıştığında suyu eklemeyi bırakın. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar 10 dakika yoğurun. Hamuru dinlenmesi için nemli bez örterek 1-1,5 saat dinlendirin.

Mayası gelen hamuru, 4 eşit parçaya bölün ve bezeleyin. Bezeleri de 5 dakika kadar dinlendirin.

Bir kenarda kase içerisinde haşhaş ve sıvıyağını karıştırıp tuz ekleyin. 

Dinlenen bezeleri yemek tabağı büyüklüğünde açarak üzerine haşhaş karışımından sürün. Diğer bezeler içinde aynı işlemi yaparak, 4 bezeyi üst üste koyun ve açın.  Büyük bir fırın tepsisi boyutuna geldiğinde eşit büyüklüklerde hamurdan parçalar keserek, rulo haline getirin.Tepside de 15 dakika bekletip mayasının gelmesini sağlayın.

Üzerine 2 yumurtanın sarısını sürdükten sonra 250 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Geleneksel bir tada sahip harika çörekleriniz hazır.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:30
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