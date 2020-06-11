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Aktüel

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, Altıntaş Ovası’nda tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:05:05 -
Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, Altıntaş Ovası’nda tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş ilçemiz bereketli topraklarıyla tarımda ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Haşhaş ekimi ilçemizde müsadeli ve kontrollü olarak yapılıyor. Bu dönemde haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri görenleri cezbediyor. Haşhaşın beyaz ve mor, gelinciğin kırmızı açan çiçekleri görsel şölen oluşturuyor. Yol üzerinden geçen vatandaşlarımız tarlalarda hatıra fotoğrafı çektirip, özçekim yapıyorlar. Mor ve beyaz çiçekleri ile gönülleri şenlendiren, Altıntaş ovasının güzelliğine güzellik katan, haşhaş tarlalarımız sanki bir şahaser. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat mevsimi diliyorum’’ dedi.

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