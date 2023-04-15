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Siyaset Hasan Can Kaya'nın programıyla 6'lı masayı fena tiye aldılar!
Siyaset

Hasan Can Kaya'nın programıyla 6'lı masayı fena tiye aldılar!

Yeniakit Publisher
2023-04-15 00:54:00 - 2023-04-15 00:54:37

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına atıfta bulunulan bir animasyon filmde, 6'lı masanın riyakarlıkları tiye alındı. Video kısa sürede sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Sosyal medyada 14 Mayıs 2023 seçimine ilişkin hazırlanan bir videoda, 6'lı masanın birbiri ile uyumsuzluğu anlatıldı.

Ahlak dışı yayınlarıyla Türk toplumunu zehirleyen Hasan Can Kaya'nın da tiye alındığı animasyonda, 6'lı masa genel başkanları Kaya'nın programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırışı hatırlatıldı

Kaya'nın, Kılıçdaroğlu'na, "Bir batırış hikayeniz var mı?" diye sorduğu animasyonda, CHP Genel Başkanı'nın SSK'yı yönettiği dönemdeki başarısızlığına dikkat çekildi.

Meral Akşener'e "Asla yapmam dediğin bir şey var mı?" sorusu yöneltilirken, Akşener'in, "HDP ile asla yan yana durmam" deyip, HDP ile ittifaka nasıl razı olduğuna gönderme de bulunuldu.

Öte yandan Temel Karamollaoğlu'nun "Milli Görüşçü" imajına da gönderme yapılan animasyonda, 6'lı masanın Saadet Partisi'ni bu kimliğiyle kullandığı vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada gündem oldu

Animasyon film kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasında girdi.

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