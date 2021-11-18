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Medya Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?
Medya

Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Hasan Can Kaya kim? komedyen Hasan Can Kaya, TikTok'ta 1 milyar izlenmeyi geçti. Dünyaca ünlü komedyenleri gerisinde bırakan Hasan Can Kaya'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Can Kaya kim kaç yaşında? Hasan Can Kaya mesleği ne? Hasan Can Kaya neleri?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 09:46:00 -
Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı. Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı.

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