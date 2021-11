Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya ne iş yapıyor?

Hasan Can Kaya kim? komedyen Hasan Can Kaya, TikTok'ta 1 milyar izlenmeyi geçti. Dünyaca ünlü komedyenleri gerisinde bırakan Hasan Can Kaya'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Can Kaya kim kaç yaşında? Hasan Can Kaya mesleği ne? Hasan Can Kaya neleri?