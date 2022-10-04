Has limonata nasıl yapılır? Limonata (Hakiki tat) tarifi! Bonus tarif: Blenderda limonata tarifi

Limonata ( Hakiki Tat) Tarifi İçin Malzemeler

-4 adet limon

-1.5 su bardağı toz şeker

-2 su bardağı sıcak su

-8 bardak soğuk su

-1 portakal kabuğu rendesi (Dondurucudan kullandım)

-1 portakal suyu (1/2 (yarım) su bardağı kadar dondurucudan kullandım)

-1 tatlı kaşığı silme limon tuzu (İsteğe bağlı)

-1 fiske zerdeçal (Sapsarı renk veriyor, kullanmayabilirsiniz)

Limonata ( Hakiki Tat) Tarifi Nasıl Yapılır?

Limon kabukları rendelenir veya soyacak yardımı ile beyaz kısımları gelmeyecek şekilde incecik soyulur.

Limon kabuğu, portakal kabuğu zerdeçal ve toz şeker rengi iyice değişip, şekerler ıslanana kadar yoğurulur.

Şekerli karışıma sıcak su dökülüp karıştırılır. Üzeri örtülerek 1 saat kadar dinlendirilir (Sıcak su ile renk ve aromasını bırakıyor)

Dinlenen karışıma sıktığımız limon suları eklenir ve süzgeçten geçirilir. İsteğe bağlı limon tuzu eklenerek karıştırılır.

Soğuk su ilavesi yapılarak tat kontrolü yapılır. (Damak tadınıza göre şeker ve su ilavesi yapabilirsiniz)

Dondurucuda varsa eğer biraz portakal suyu eklenir. Soğutup, içmeye hazır hale getirilir afiyet olsun

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Blenderda limonata tarifi

Malzemeler

1 adet limon

1 adet portakal

1 su bardağı şeker

1,5 litre su

Ev Yapımı Limonata Nasıl Yapılır?

1. adım: Limonun ve portakalın kabuklarını bir gün önceden soyup buzluğa atın.

2. adım: Ertesi gün buzluktan çıkarıp 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletin.3. adım: Daha sonra limonu ve portakalı küp şeklinde doğrayıp blendera alın.

4. adım: Üzerlerine şekeri ilave edip blenderdan geçirin ve bir kaba alın.

5. adım: Püre haline getirdiğiniz meyvelerin üzerine suyu ilave edip bu şekilde 5-10 dakika bekletin.

6. adım: Ardından süzgeç ile süzün.

Son adım: Ev yapımı kolay limonatamızı buzdolabında beklettikten sonra soğuk olarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Ustasından limonata Tarifi

1 bardak sıcak suyu ekleyip şekeri eriyene dek iyice karıştırıyoruz. Limonların ve portakalın suyunu sıkıp (toplamda tüm bu meyvelerin suyu 2 su bardağı çıktı) karışıma ilave ediyoruz. Bu şekilde arada karıştırarak 30 dk bir kenarda bekletiyoruz. Süre sonunda üzerine soğuk suyunu ilave edip karıştırıyoruz.

LİMONATA NASIL YAPILIR? (PORTAKALSIZ)

2 su bardağı toz şeker ile limon suyunu karıştırıyoruz. Rendelenmiş limon kabuklarını, nane yapraklarının yarısını ve limon parçalarını da ekledikten sonra şeker tamamen eriyip, tüm limonların suyu çıkana kadar yoğuruyoruz. Daha sonra kalan nane yapraklarını da ekliyoruz

1 litre limonata için kaç limon?

1 litre = 1 limon; 200 gr. Toz şeker; bir çay kaşığı limon tozu; bir litre su

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