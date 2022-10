Çiğ köfte (Dilbaba) : Evde orjinal etsiz çiğ köfte tarifi nasıl yapılır? Pratik çiğ köfte

Çiğ köfte (Dilbaba)

Küçükten büyüğe herkesin severek yiyeceği çiğ köfte tarifi, ister öğün olarak isterseniz de ikramlık olarak hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, evde etli, etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? En güzel ve kolay evde etli, etsiz çiğ köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ÇİĞ KÖFTE NEDİR?

Çiğ köfte (Osmanlıca: Dilbaba, Dibâbe) ; bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan, ısıl işlem görmeden (pişirilmeden) tüketilen, Şanlıurfa ve Adıyaman yöresine ait bir yiyecektir. Şanlıurfa ve Adıyaman'ın dışında; Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Malatya ve Hatay gibi illerde de yöresel farklılıklar gösterebilen çiğ köfteler yapılır. Genellikle ince ve uzun (sıkma) köfte parçaları şeklinde ve marul yaprağı ile servis edilir. Şanlıurfa'da açık ekmek, bazı yörelerde de lavaş ekmeği ile tüketilir.

Şanlıurfa yöresine ait çiğ köfte et ile yoğurulurken, Adıyaman yöresine ait çiğ köfte etsiz bir şekilde yoğurulmaktadır. Şanlıurfa Çiğ Köftesi 2008 yılında tescil edilirken, Adıyaman Çiğ Köftesi 2018 yılında tescil edilmiştir.

Çiğ köfte, içindeki bulgurun şişme özelliğinden dolayı bekletilmeden, tazeyken yenmesi gereken bir besindir. Çiğ et nedeniyle oluşabilecek -başta tenyazis olmak üzere- çeşitli hastalıklar nedeniyle etsiz çiğ köfte çeşitleri de üretilmeye başlanmıştır. Bu tür çiğ köftede çeşitli sos ve baharatlarla etli çiğ köfte görüntüsü ve lezzeti taklit edilir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı kararıyla etli çiğ köftenin satışı yasaklanmıştır.

ÇİĞ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

½ kg yağsız ve et taşında tokmakla dövülerek elde edilmiş kıyma

750 gr çiğ köftelik bulgur

250 gr tuzsuz domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

330 gr pul biber

4 orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 demet maydanoz

Baharatlar

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR? ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Çiğ köftelik siyah etin içindeki sinir ve yağ bıçakla ayıklanır, sonra et taşının üzerinde et tokmağıyla dövülür. Et tam kıvamına gelince bir tabağa alınarak bekletilir. Soğan, sarımsak ve maydanozlar çok küçük doğranarak hazırlanır. Çiğ köftelik et, doğranmış soğan, sarımsak, iki türlü salça ve biber çiğ köfte leğenine konularak iyice birbirine karışana kadar elle yoğurulur. Bu karışıma azar azar bulgur katılarak alt üst edilir. Köfte avuç içiyle leğene sürte sürte iyice yumuşayıncaya kadar ara ara soğuk su verilerek yoğurulmaya devam edilir. Arada baharatları eklenir. Yoğurma işlemi tamamlandığında maydanoz katılarak son bir kez alt üst edilir. Artık hazırlanmış olan çiğ köfte elle "sıkım" hâline getirilir, yanında lavaş başta olmak üzere yeşillikle servis yapılır. Çiğ köftenin Şanlıurfa usulünde pul biber suda ıslatılıp buzdolabında bekletilerek yumuşatılır, köfteye öyle ilave edilir, salça konmaz, baharat olarak tarçın kullanılır.

Etli çiğ köfte yapmak isteyenler için

ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Etli çiğ köfte malzemeler

8 çay bardağı esmer bulgur

350 gram ince çekilmiş yağsız kıyma

2 su bardağı (mümkünse) Urfa isotu

4 yemek kaşığı salça

3 adet kuru soğan

1 demete yakın taze soğan

1 demet maydanoz

1 çay bardağı pul biber

2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

5 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ

Küp buz

ETLİ ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Çiğ köfte tepsisine kıymayı, baharatları, ince kıyılmış soğanı, buz parçaları ve ezilmiş sarımsakları koyarak kıvam alana kadar yoğurun. Daha sonra ortasında bir havuz açılarak bulguru ekleyin ve içe doğru yoğurmaya devam edin. Yarım saat kadar yoğurma işlemine devam edin. Ara ara küçük buz parçaları ilave edilir. Yumuşamaya başlayınca salçayı ekleyin ve tekrar yoğurmaya devam edin. İnce kıyılmış maydanozu ve yeşil soğanları ekleyin, bu aşamada sıvı yağı da ilave ederek 5 dakika daha yoğurun. İstenilen kıvama ulaşmış, bulgur ve et yoğurmanın etkisiyle pişmişse, marul ve limonla süsleyebilir ve ayranla ikram edebilirsiniz.

