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Dünya Harvard mezunu 3 kadın okullarına 'taciz' davası açtı
Dünya

Harvard mezunu 3 kadın okullarına 'taciz' davası açtı

3 öğrenci, Temmuz 2020'de okulun eğitimde cinsiyet ayrımcılığını engelleyen federal yasayı ihlal ettiğine dair Harvard Uyuşmazlık Çözümü Ofisine şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 15:14:00 - 2022-02-09 15:16:45
Harvard mezunu 3 kadın okullarına 'taciz' davası açtı

ABD'de Harvard Üniversitesi mezunu 3 kadın, öğrencilikleri döneminde bir profesörün cinsel tacizine uğradıklarına dair şikayetlerini kulak ardı eden üniversite yönetimine dava açtı.

Hukuk şirketi Sanford Heisler Sharp'ta görevli avukat Russell Kornblith'in paylaştığı dava dilekçesine göre, profesör, söz konusu öğrencilerden ilkini 2017'de defalarca  taciz etti.

Dilekçeye göre, diğer iki öğrenci profesörün davranışlarını okul yönetimine haber verdi, bunun üzerine profesör bu öğrencileri kariyerlerini sonlandırmakla tehdit etti.

3 öğrenci, Temmuz 2020'de okulun eğitimde cinsiyet ayrımcılığını engelleyen federal yasayı ihlal ettiğine dair Harvard Uyuşmazlık Çözümü Ofisine şikayette bulundu.

Harvard'ın profesörün tacizlerine dair şikayetlerle ilgili harekete geçmekte başarısız olduğu vurgulandı. Bu arada, profesörün ocak ayında idari izne ayrıldığı öğrenildi. Profesör iddiaları reddetti

Profesörün avukatı ise, müvekkilinin söz konusu öğrencilere hiçbir zaman taciz veya misilleme yapmadığını açıkladı.

Açıklamada, profesörün,  diğer iki öğrenciyi hiçbir zaman tehdit etmediği, aksine öğrencilerine yardım etmek ve kariyerlerini yükseltmek için çabaladığı iddia edildi.

 

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